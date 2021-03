Resident Evil bekrefter filmkarakterer og minner om Resident Evil 4

Du ser på Annonser

De siste månedene har det selvsagt i hovedsak vært Resident Evil Village som har fått rampelyset, men vi skal ikke glemme at Constantin sin kommende Resident Evil-film ble ferdiginnspilt i desember. Med tanke på at den skal ha premiere den 3. september om alt går som planlagt håper nok mange å få en trailer i nærmeste fremtid, noe vi ikke skal se bort fra etter en ertende melding fra en av skuespillerne.

For Chad Rook, som spiller Richard Aiken i filmen, har lagt ut et bilde på Twitter som bekrefter noen av karakterene vi skal få se, gjentar at planen fortsatt er å ha premiere i september og av en eller annen grunn har en skog med rødt filter i bakgrunnen. Regissøren Johannes Roberts har tidligere sagt at filmen nærmest blir en blanding av Resident Evil og Resident Evil 2, og for de som ikke vet det er det nærmeste vi kommer skog i dem starten av originalen. Plakaten minner da mer om Resident Evil 4 sitt omslag, så det er lov å håpe at det blir noen referanser til det glimrende spillet også om litt under seks måneder.