Resident Evil Code: Veronica-nyinnspilling ryktes å være et fullskala flaggskipprosjekt

Ryktene fortsetter å svirre rundt den etterlengtede nyinnspillingen av Resident Evil Code: Veronica - den legendariske Dreamcast-oppføringen i serien. Ifølge den vanligvis pålitelige kilden Dusk Golem blir prosjektet langt mer ambisiøst og høybudsjettert enn mange først trodde. Tradisjonelt har Code: Veronica (sammen med Resident Evil 0) blitt sett på som noe av en sidepost, noe som har fått mange fans til å anta at en eventuell nyinnspilling ikke ville matche den store skalaen til Resident Evil 2 og Resident Evil 4.

Men ifølge Dusk Golem er det ikke tilfelle i det hele tatt. Basert på innsiderens informasjon behandler Capcom Code: Veronica internt som et "stort budsjett hovedlinjespill" - i hovedsak et fullskala flaggskipsprosjekt i stedet for en sekundær nyinnspilling. Dessuten håndterer det samme utviklingsteamet bak de anerkjente Resident Evil 2- og Resident Evil 4-remakene angivelig også denne. Nå er det eneste spørsmålet når Capcom bestemmer seg for å bekrefte ryktene - og når fansen endelig vil kunne vende tilbake til Rockfort Island.

Ser du frem til Resident Evil Code: Veronica nyinnspilling?