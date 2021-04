Resident Evil Re: Verse vil ikke lanseres med Resident Evil Village

Da Capcom avduket multiplayerspillet Resident Evil Re:Verse i januar fikk vi vite at det ville følge en lignende oppskrift som Resident Evil Resistance ved å lanseres sammen med Resident Evil Village, men det virker som om de ulike betaene har gitt svaret det japanske selskapet ikke er fornøyd med.

I det nyeste nyhetsbrevet for franchisen står det nemlig at Resident Evil Re:Verse har blitt utsatt til "sommeren 2021". Vi får verken vite en grunn eller en mer spesifikk dato, men det kommer nok mer informasjon om dette relativt snart. Med både en lovende historiedel og The Mercenaries-modus skal det uansett være mer enn nok å kose seg med den 7. mai.