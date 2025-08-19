Resident Evil Requiem: sjekk nytt gameplay fra Gamescom

HQ

Resident Evil Requiem, det niende hovedspillet i Capcoms bestselgerserie lanseres 27. februar 2026, og på Gamescom Opening Night Live ble det avslørt en ny titt på spillet. Forvent imidlertid ikke mye action eller historiedetaljer, da denne demoen (nærmest bare en filmatisk scene) er fokusert på Grace Ashcroft og moren hennes ... som ikke ender særlig godt.

Fra det vi vet, vil dette være et tilbakeblikk, ettersom det virkelige spillet er satt åtte år senere, når Ashcroft, nå en FBI-agent, blir sendt for å etterforske et mystisk dødsfall på et hotell ... der den traumatiske hendelsen som vises i denne filmen skjedde. Det hele finner sted 30 år etter ødeleggelsen av Raccoon City.

Folk på Gamescom vil glede seg over å spille den første demoen av spillet, som foregår i første- og tredje-person. Spillet er fortsatt bekreftet for PS5, Xbox Series X og PC (ingen Switch 2-nyheter, i det minste foreløpig), og fansen vil være veldig spente på å se mer om Capcoms neste slager. Sjekk ut den nye Resident Evil Requiem-traileren nedenfor.