Resident Evil Requiem vil kunne spilles i både tredjepersons- og førstepersonsvisning

Capcom fikk oss virkelig til å gjette under Summer Game Fest da de først bare tilbød en vag "Resident Evil 9 kommer"-annonsering fra seriens produsent, og på slutten av showet blåste de oss helt bort med den superatmosfæriske traileren for det som kommer til å bli neste kapittel i skrekk-sagaen: Resident Evil Requiem.

Akkurat som med Resident Evil VII og Village, så det ut til at spillet nok en gang skulle spilles helt og holdent fra et førstepersonsperspektiv. Noe som mange av oss gamle RE-fans ikke nødvendigvis er begeistret for. Men heldigvis har Capcom nå bekreftet at du når som helst vil kunne bytte perspektiv.

I følge IGN sa spillets regissør Koshi Nakanishi følgende :

"Spillet vil være tro mot overlevelsesskrekk-kjernen, men fremheve en slags spenning til handlingen - og jeg føler at disse to elementene blir fremhevet når du bytter perspektiv. For utforskning og frykt er førstepersonsperspektivet det beste, men for monstermøter føles tredjepersonsperspektivet mer livlig."

Dette er noe IGN selv fikk prøve da de testet en kort del av spillet.

"Du kan bytte perspektiv når som helst. Da jeg spilte demoen, gjorde jeg omfattende tester i tredjepersonsmodus, blant annet mens jeg løp vekk fra Requiems nye monster. I tredjeperson opplevde jeg at spenningen ved å gjemme seg og løpe fortsatt var der, men fryktfaktoren var erstattet med en mer actionpreget følelse. I tredjeperson føltes det litt mer taktisk enn overlevelsesskrekk å løpe fra monsteret, selv om det ikke var mindre stressende med tanke på Graces begrensede arsenal."

Dette høres utvilsomt fantastisk ut, og vil forhåpentligvis tilfredsstille både gamle og nye fans av serien, i tillegg til at du kan spille akkurat slik du foretrekker.

Vil du spille Resident Evil Requiem i første- eller tredjepersonsvisning?