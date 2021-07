Resident Evil Re:Verse utsettes helt til 2022

Så sent som for nøyaktig en måned siden hevdet Capcom at den utsatte multiplayerdelen av Resident Evil Village, Resident Evil Re:Verse, ville slippes en gang i juli, men det blir altså ikke tilfellet.

Pliutselig forteller Capcom at Resident Evil Re:Verse har blitt utsatt til en gang i 2022. Den vage begrunnelsen vi får er at de trenger mer tid for å levere en god gameplayopplevelse, men man trenger vel ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå at noe mer ligger bak når et produkt flyttes minst seks måneder den samme måneden det egentlig skulle komme ut. Her lukter det kraftig kritikk fra spillerne etter de lukkede testene lang vei, så det vil ikke overraske om dette ser ganske annerledes ut neste år.