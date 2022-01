Resident Evil Village er det raskest selgende spillet i serien

HQ

Kort etter lanseringen av Resident Evil Village i fjor visste vi at det ville bli en stor suksess for Capcom, og det med rette. Det solgte millioner av eksemplarer bare på noen uker, og som de fleste Capcom-titler pleier å gjøre har de fortsatt å selge bra i flere måneder etter.

Nylig presenterte selskapet sin seneste kvartalsrapport og der fremgår det at Resident Evil Village nå har solgt 5,7 millioner eksemplarer. Dette gjør det for øvrig til det raskest selgende spillet i den anerkjente skrekkserien hittil:

"Resident Evil Village topped 5.7 million units; won total of 4 awards at Golden Joystick Awards 2021, including Ultimate Game of the Year"

Velfortjent, synes vi, og det kan du lese alt om i Peters anmeldelse.