Resident Evil Village lar oss bli Lady D og får utvidelse i oktober

Da Capcom annonserte at Resident Evil Village skal få en historieutvidelse var det selvsagt mange som håpet at den vil fokusere på Lady Dimitrescu. Vel, den dårlige nyheten er at historien ikke vil fokusere på henne, men den gode er at vi likevel får innta den lange kroppen hennes.

Det viser seg nemlig at Resident Evil Village sin såkalte Winters' Expansion består av tre deler. Selve historieutvidelsen vil som forventet la oss spille som Rose Winters i det som heter Shadows of Rose. Hun ønsker jo å bli kvitt de overnaturlige egenskapene sine, noe som får henne til å innta bevisstheten til den såkalte Megamycete. Dette fører oss ut på en tredjepersons reise som tydeligvis vil leke både med tid og rom.

Del nummer to er selvsagt The Mercenaries-modusen som får både nye kart, en par nye funksjoner vi skal få vite mer om senere og ikke minst tre nye spillbare figurer. Nærmere bestemt skal vi få være Chris Redfield, Heisenberg og Lady Dimitrescu. Hver av dem vil ha unike egenskaper, noe du kan se flere eksempler på i traileren under.

Det tredje punktet er tredjepersons perspektiv, for utvidelsen vil også la oss spille historiedelen av Resident Evil Village med kameraet bak Ethan i samme stil som Resident Evil 2 og Resident Evil 3.

Om disse tingene høres gøy ut kan du merke deg at Resident Evil Village sin Winters' Expansion og en Gold-utgave av spillet med alt i seg lanseres den 28. oktober.