Resident Evil Village: Shadows of Rose

HQ

Resident Evil Village var et interessant spill. På den ene siden ble vi introdusert for en rekke minneverdige karakterer, ikke minst den høye vampyrdamen Lady Dimitrescu. På den annen side representerte spillet også noe av et tilbakeslag til seriens tradisjonelt mindre vellykkede actionsekvenser på bekostning av rå overlevelsesskrekk. Spillet ble derfor aldri skikkelig skummelt, men det var likevel veldig underholdende å spille gjennom.

Nå er Capcom klare til å fortsette historien med utvidelsen Shadows of Rose, der man i stedet for Ethan Winters spiller som han nå nesten voksne datter Rose. Jeg skal ikke avsløre for mye av historien her, men totalt sett dreier handlingen seg om at Rose prøver å bli kvitt sine overnaturlige evner, noe som bringer henne ansikt til ansikt med en rekke demoner fra Ethans fortid.

HQ

Som det har kommet frem i tidligere trailere, vender Rose tilbake til en rekke tidligere besøkte steder i landsbyen. En del av utvidelsen finner sted i Castle Dimitrescu, men erstatter vampyrdamen med jaktende soppinfiserte zombier, som Rose kan stoppe med enten skytevåpen eller ved å bruke sine overnaturlige evner. I likhet med Villages gameplay, føles Shadows of Rose mye mer som et tradisjonelt actionspill enn et skrekkspill når du fyller de ikke-så-farlige fiendene med bly. Hvis du håpet at denne utvidelsen ville legge tilby flere skrekkelementer enn grunnspillet, vil du sannsynligvis bli skuffet.

Dette er en annonse:

Det er ikke dermed sagt at det ikke er skumle øyeblikk. På et tidspunkt blir vi ført tilbake til en av landsbyens mer bisarre steder, hvor vi mister de fleste av evnene og må ty til flukt og unnamanøvrer. Det sier seg nesten selv at uten hagle blir alt mye skumlere, spesielt når monstrene i denne delen er mannekenger som minner om Weeping Angels fra Doctor Who. Men siden Shadows of Rose bare er et relativt kort tillegg til historien (du kan sannsynligvis komme deg gjennom på et par timer, inkludert utforskning og sideoppdrag), tilbringer du sjelden mye tid i et område før du blir kastet inn i en bosskamp, som heller ikke byr på noen skrekkelementer.

Dessverre er ikke selve utforskningen særlig oppslukende heller. For det meste følger du en veldig lineær rute, med svært liten grunn eller mulighet til å gå din egen vei for å utforske. Dette legger mye belastning på historien, og selv om jeg vil si at Shadows of Rose er interessant akkurat som Village, er det ikke den neste store Resident Evil-fortellingen på noen måte.

Dette er en annonse:

Heldigvis, for å holde ting interessant, har Capcom lagt til noen ekstra spillmekanikker i denne utvidelsen. Disse inkluderer Roses evner som lar henne ødelegge glødende, frøliknende bobler for å rydde et spesifikt område for dødelig sopp. Rose kan også bruke denne evnen til å midlertidig lamme angripende zombier, men det koster energi og hun må bruke en ny urtevariant for å fylle energimåleren. Dette er visuelt imponerende og nyttige krefter, men de gjør igjen spillet mer actionorientert, ettersom Rose har langt flere evner enn fiendene hennes og sjeldent blir offeret her.

Dessverre klarer ikke de nye skurkene egentlig å heve opplevelsen heller. Som vist i historietraileren, er The Duke tilbake, denne gangen ikke som kjøpmann, men som en boss som ønsker å kverke Rose. Dessverre virker verken han eller de andre skurkene spesielt skumle sammenliknet med de Ethan måtte hamle opp med i sin tid.

HQ

Som noe nytt kan du nå spille Resident Evil Village og denne utvidelsen i tredjeperson. Igjen gjør dette spillet mindre skummelt, men det fungerer fortsatt fint med det klare actionfokuset, og fans av de klassiske Resident Evil-spillene vil utvilsomt sette pris på den mer tradisjonelle opplevelsen som tredjepersonskameraet tilbyr.

Totalt sett tilbyr Shadows of Rose en litt utvannet og veldig forkortet versjon av hovedspillet. Det er underholdende nok som sådan, og utvidelsen har absolutt sine høydepunkter. Men det føles fortsatt som et skritt tilbake etter at serien så ut til å ha gjenoppdaget sine skrekkrøtter.