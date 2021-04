Resident Evil Village-demoene vil vare lenger enn planlagt

Du ser på Annonser

Da Capcom annonserte de nye Resident Evil Village-demoene fikk vi dessverre den skuffende beskjeden om at disse kun ville være tilgjengelige i 24 timer. Som mange PlayStation-eiere har fått erfare med smakebitene sine de siste to helgene kan slike tidsbegrensninger være ekstremt irriterende, noe Capcom tydeligvis har hørt.

Nå kan det japanske selskapet fortelle at planene har blitt forandret, og at Resident Evil Village sine gameplaydemoer vil være tilgjengelig på både PC, PlayStation og Xbox fra klokken 02 den 2. mai frem til klokken 02 den 10. mai. Dermed får vi altså åtte dager på oss til å teste det lovende spillet, og faktisk prøve det to dager etter at det kommer i butikkene.