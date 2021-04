Resident Evil Village-gameplay og overraskelser kommer neste uke

Du ser på Annonser

Tre uker har gått siden Capcom fortalte at de vil ha en ny Resident Evil-stream en gang i april med nytt fra Resident Evil Village og et par andre ting, og nå vet vi når.

Det japanske selskapet avslører at en ny Resident Evil Showcase-sending vil starte klokken 00 den 16. april, altså natt til fredag neste uke. Foreløpig nøyer de seg med å si at vi skal få både en ny trailer og gameplay fra Resident Evil Village, samt noen overraskelser. Hva sistnevnte angår kan vi i alle fall være sikre på en ny demo, men kan de ha mer på lur? Mens vi tenker på det er det greit å minne på at du kan prøve den åpne betaen til Resident Evil Re:Verse fra i dag av.