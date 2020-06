Resogun-skaperne avslører Returnal

Housemarque har hatt et meget tett forhold til Sony i flerfoldige år, og ga oss blant annet ett av PS4s beste lanseringsspill med Resogun. De har tenkt å gjøre det like bra i høst.

Finnenes neste spill heter nemlig Returnal, og skal lanseres eksklusivt på PlayStation 5 når konsollen slippes i høst. Dette høres enkelt sagt ut som Edge of Tomorrow, for her befinner vi oss på en livsfarlige planet hvor alt tydeligvis ønsker å drepe oss. Den gode nyheten er at det høres rogue-like-aktig ut siden hun våkner til live igjen dager etter. Den dårlige er at dette tydeligvis også vil påvirke henne på ulike måter. Du kan altså trygt si at det skiller seg ut fra studioets mer kjente arkadespill-formel.