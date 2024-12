Resolve blir den siste organisasjonen som forlater Rocket League eSports

HQ

Nok en organisasjon har droppet ut av Rocket League 2025-sesongen etter endringer Epic Games og Psyonix har gjort i det ikoniske flerspillerspillet. Mens Rocket Leagues popularitet fortsetter, har de siste endringene rundt Epic og Psyonixs tilnærming til eSports blitt sett på som kontroversielle.

Med endringer i tredjepartsarrangementer og kontrakter gitt til lag for å fremme Rocket League eSports, vil større organisasjoner se umiddelbare fordeler, mens mindre lag blir igjen for å slite. Det har ført til at noen organisasjoner har tatt den tøffe beslutningen om å droppe ut av den kommende sesongen.

Resolve COO Jeff Simpkins skrev at "Dessverre vil Resolve ikke komme tilbake til Rocket League for 2025 med mindre et mirakel eller betydelige endringer fra Epic. Akkurat nå er det helt uholdbart for organisasjoner og blir mer og mer for spillere også"

