Respawns Apex Legends -team rammes av oppsigelser

HQ

Kjenner du til vitsen i åpningen av The Simpsons? Den der Lenny fikser et nytt "dager uten ulykker"-skilt og sklir av stigen og avslører at det nå har gått 0 dager uten ulykker. Når man rapporterer om spillbransjen, blir man som Lenny, men i stedet for ulykker snakker vi alltid om oppsigelser.

Det virker som om sjefene ikke kan få nok av folk som mister jobben, og som VGC har oppdaget, som en del av EAs større nedskjæringer, har folk som jobber med Apex Legends hos Respawn blitt sagt opp. "Etter 20 Seasons of Apex og 5 år hos Respawn nesten på dagen har jobben min blitt overflødiggjort og jeg har blitt permittert", skrev Alex Ackerman, leder for sosiale medier.

"Det er kjipt å se noen av dem jeg har jobbet med i nesten tre år nå, få sparken. Forhåpentligvis lander de på beina før eller siden", skrev nivådesigner Aaron Stump.

Med tanke på at regnskapsåret snart er over, kan det være at vi ennå ikke er gjennom det verste av permitteringene, ettersom selskapene vil ønske å øke fortjenestemarginene ytterligere.