Resten av 2024 BLAST Premier-sesongen vil bli streamet på Kick

BLAST har signert en avtale med streamingplattformen Kick for å se resten av sesongen 2024 BLAST Premier Counter-Strike 2 streamet på tjenesten. Dette er en ikke-eksklusiv avtale, noe som betyr at du fremdeles vil kunne se action på Twitch og andre konkurrerende plattformer også.

Chief marketing officer på Kick, Akhil Sarin legger til, "Å samarbeide med en organisasjon som BLAST, som er dedikert til å forme fremtiden for esports og gaming lifestyle events over hele verden, er i tråd med vår strategi om å bygge et sterkt esportstilbud på KICK."

Når det gjelder begivenhetene som vil bli sendt på Kick i år, kan vi se frem til Fall Groups, Fall Showdown, Fall Final, og World Final også.