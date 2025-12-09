ReStory er en avslappende management-simulator som handler om å restaurere Y2K-utstyr

Som en del av Wholesome Snack Showcase fikk vi nettopp et første glimt av utvikleren Mandragoras kommende prosjekt, ReStory. Dette er en herlig og avslappende historiedrevet butikkadministrasjonssimulator, et spill som handler om å gi dingser og enheter et nytt liv ved hjelp av kjærlig omsorg og ekspertise.

Spillet utspiller seg i Tokyo på midten av 2000-tallet, og målet er å lede og drive en liten butikk som spesialiserer seg på å restaurere enheter fra Y2K-tiden, med alt fra telefoner til kameraer, musikkspillere og til og med ikoniske spillkonsoller, og til og med offisielt lisensierte produkter fra Atari. Med dette i tankene må du samhandle med kundene, reparere enhetene deres og høste belønningen, samtidig som du følger en historie med forgrenede narrative elementer som endrer seg avhengig av valgene du gjør.

ReStory vil få en offentlig spilltest på Steam først, men når det gjelder den offisielle lanseringsdatoen, er spillet planlagt å debutere i 2026 på PC via Steam. Utgivelsen håndteres av tinyBuild.