Retro Fighters presenterer ny GameCube-kontroller

Her om dagen var det 20 år siden GameCube ble lansert i Japan, og dette feires nå av Retro Fighters med en helt ny kontroller. Og vi snakker ikke om et produkt til Switch eller smarttelefoner, men faktisk til den gode gamle GameCuben.

Den kalles BladeGC og tilbyr trådløs spilling og er en fin nytolkning av det originale designet som medfulgte konsollen. Det oppladbare batteriet skal holde i 10 timer og akkurat som Wavebird bruker den trådløs 2,4 GHz-teknologi. De tilgjengelige fargene er de samme som GameCube opprinnelig ble lansert med, hvilket er lilla, oransje og svart.

Surf over hit for å forhåndsbestille din kontroller for $39,99 - og ikke vent for lenge ettersom det er en tidsgrense på 20 dager og deretter er det for sent. Sjekk ut en rask presentasjon av kontrolleren nedenfor.