Return to Monkey Island byr på nostalgisk moderne gameplay

HQ

Terrible Toybox og Devolver var relativt sparsomme med detaljer da de plutselig kunngjorde at Ron Gilbert og kompani skal lage et skikkelig Monkey Island-spill kalt Return to Monkey Island. Vi fikk ikke engang vite hva det kommer til eller noe særlig informasjon om gameplayet, men disse tingene har nå blitt rettet på.

Vi har nemlig fått den første gameplaytraileren for Return to Monkey Island, og i tillegg til å vise at det venter både gamle og nye spillbare fjes i det velkjente universet med klassisk gameplay avslører den at spillet i det minste kommer til PC og Nintendo Switch senere i år.