Return to Monkey Island starter akkurat der hvor Monkey Island 2 slapp

Nylig avslørte Ron Gilbert, ikonet bak The Secret of Monkey Island og oppfølgeren, et nytt og tredje spill i serien kalt Return to Monkey Island, som faktisk skal slippes i år. Mange har ventet på at serien skulle gjøre et comeback, og fansen har ventet tålmodig på en forklaring på den noe tvetydelige slutten i det andre spillet. Vi advarer om spoilere om du leser videre.

I et intervju med Adventure Gamers sier Gilbert og medskaperen Dave Grossman at de kommer til å fortsette akkurat der hvor det andre spillet slapp, der skurken LeChuck avslører at han er hovedpersonen Gubrush Threepwoods bror, Chuckie. De går deretter ut sammen, som barn, til en fornøyelsespark.

Og det er her det tredje spillet begynner:

"One of the things that was very important to me about this was that I did want the game to start right at the end of Monkey Island 2, when you walk into that amusement park. I wanted the game to start there. I don't want to go into all the details of it, but we do start there, and then it takes lots of weird twists and turns that you would expect from us."

Ser du frem til mer Monkey Island fra originalskaperne?