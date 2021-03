Du ser på Annonser

Det er ingen hemmelighet at jeg gleder meg veldig til Returnal, så med bare fem uker til lanseringen har jeg ventet på kveldens gladnyhet.

Nå kan finnene i Housemarque bekrefte at Returnal har "gone gold", og med mindre du er Cyberpunk 2077 betyr dette at spillet nærmest er helt ferdig og dermed klart for lanseringen den 30. april.