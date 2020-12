Returnal blander action og mystikk i nye gameplayklipp

Du ser på Annonser

Finnene i Housemarque har altså bestemt seg for å gå vekk fra de arkadeaktige røttene som har gitt oss spill som Dead Nation, Resogun og Alienation de siste årene for å i stedet prøve lykken med et tredjepersons action-spill kalt Returnal. Dette betyr ikke at bare gameplayet blir litt annerledes.

Studioet har nå gitt oss en ny videodagbok hvor vi får vite mer om opphavet til Returnal, og hvordan det skiller seg fra utviklernes tidligere spill. Det blir det blant annet klart at det er et større fokus på historie denne gangen, noe vi blant annet ser med gameplayklipp fra rolige øyeblikk hvor vi får utforske litt. Som du kan se i videoen under blir det uansett ikke mangel på intens action når Returnal endelig kommer til PS5 den 19. mars.