Returnal er nå bedre med lagring og Photo Mode

Housemarque sitt Returnal leder fortsatt kampen om å bli årets beste spill for undertegnede og mange andre, men PlayStation 5-eksklusiven skapte også en del debatt om hvor vanskelig spill skal være og at det ikke lot oss lagre fremgangen i en syklus. Jeg skriver lot i fortid siden muligheten nå er her.

Etter en tid med klare indikasjoner kan du nå laste ned en ny oppdatering til Returnal som de fleste vil like best på grunn av at den lar oss lagre fremgangen vår. Dette systemet fungerer akkurat som mange foreslo i starten, nemlig ved å skape et såkalte "Suspend"-punkt som slettes så snart du går tilbake til det. Du kan likevel bare glemme å utnytte dette ved å lagre like før Selene dør, for det er ikke mulig å lagre midt i kamper, under bosskamper, filmatiske sekvenser, eller førstepersonsdelene.

I tillegg til dette implementerer oppdateringen en Photo Mode slik at vi endelig kan ta enda penere bilder i det nydelige spillet. Du kan se noen eksempler på hvilke flotte resultater dette medfører under.