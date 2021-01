Returnal om PlayStation 5-muligheter og perspektivendring

Du ser på Annonser

Housemarque har nærmest utelukkende gitt oss knallgode todimensjonale eller isometriske spill gjennom årene, så de overrasket mange da Returnal ble avduket som et tredimensjonalt tredjepersons actionspill. Hvordan vil dette påvirke studioets velkjente fokus på gameplay?

Det er dette finnene går nærmere inn på i den tredje HouseCast-episoden, for her snakker Harry Krueger mer om hvordan man nå må passe på prosjektiler som kommer bakfra, at man kan hoppe over farer i 3D, bruke en gripekrok og hopp til å bevege seg vertikalt, DualSense-kontrollerens adaptive skulderknapper og mer mest noen nye gameplayklipp går over skjermen. Helt klart den mest fascinerende episoden så langt, spør du meg.