Returnal raskt oppsummert i gameplaytrailer

Man skulle tro at Housemarque sitt PlayStation 5-eksklusive Returnal ikke ville være en del av kveldens State of Play-sending med tanke på at vi fikk en ny trailer på onsdag, men såpass feil kan man ta.

For finnene har gitt oss en ny trailer som enkelt sagt oppsummerer alt de har sagt om Returnal så langt. Dermed får du nærmest forklart hva en rogue-like er, hvordan omgivelsene stadig vil forandre seg, hvor intense kampene vil kunne bli og noen hint om hva som venter med tanke på historie.