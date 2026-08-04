Rhen har nådd rekordlave vannstander flere steder, mens sommerens hetebølger fortsetter å herje i Europa

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Nylig omtalte vi nyheten om at Rhinen, som strekker seg gjennom store deler av Tyskland og Nederland, har vært rammet av utrolig lave vannstander, alt på grunn av de pågående sommerhetebølgene som rammer store deler av Europa. Den siste utviklingen på dette området er at vannstanden har nådd rekordlave nivåer på flere steder langs elven – det laveste som noensinne er registrert siden målingene startet.

Ifølge BBC News er vannstanden i Rhinen i Köln og Lobith i Vest-Tyskland blant de laveste elven noensinne har vært, og det ser ut til at situasjonen bare vil forverres ettersom tørkeforholdene i store deler av Europa fortsetter å gjøre seg gjeldende.

Disse lave vannstandene registreres også i andre europeiske elver, blant annet Donau, som strekker seg gjennom 10 land, samt elven Po i Italia.

For øyeblikket oppgir 44 % av målestasjonene langs Rhinen at vannstanden er ekstremt lav, mens 78 % av målestasjonene langs Donau registrerer det samme.