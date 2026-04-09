Rhythm Paradise Groove får en utgivelsesdato tidlig på sommeren for Nintendo Switch

HQ

Rhythm Paradise Groove, det neste eksklusive Nintendo Switch-spillet i år, har fått en utgivelsesdato: det lanseres 2. juli. Nintendo bekreftet det på Nintendo Today-appen, og minutter senere la de ut den vanlige Twitter-kunngjøringen, ikke ledsaget av en trailer, men et klipp som viser et av de mange rytmebaserte minispillene.

Serien Rhythm Paradise (i Europa), Rhythm Heaven (i Nord-Amerika) er kjent for sin sprø humor, i likhet med WarioWare, men med lengre minispill basert på rytme. Dette blir det første spillet i serien siden Rhythm Paradise Megamix, som ble lansert på 3DS i 2016, og kan bli et av de siste Nintendo-spilleverandørene som lanseres på Switch og Switch 2.

Rhythm Paradise Groove fyller utgivelseskalenderen for Nintendo denne sommeren: etter Tomodachi Life neste uke, kommer Yoshi and the Mysterious Book 22. mai, og Rhythm Paradise Groove lanseres 2. juli. Det forventes at spill som Fire Emblem Fortune's Weave eller Splatoon Raiders også kan lanseres neste sommer... sammen med et ryktet Star Fox-spill.