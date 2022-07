Rick, Morty og LeBron James på vei til Multiversus

HQ

Warner Bros. sitt MultiVersus er stappet full med både velkjente og litt mindre kjente figurer fra selskapets franchiser, og flere skal det bli.

For nå har utviklerne i Player First Games gitt oss en trailer som avslører at også LeBron James (med stemmen til John Bentley) blir en del av MultiVersus, noe de selvsagt kan gjøre siden han har hovedrollen i Space Jam: A New Legacy. Han blir faktisk tilgjengelig allerede når den åpne betaen starter neste uke. Ikke at det stopper der heller. Gjengen forteller samtidig at Rick og Morty fra Rick and Morty også blir spillbare når første sesong av spillet starter en gang i høst.