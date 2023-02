Ringenes Herre vil ha 5 nye spill før våren 2024

HQ

Som en av de mest populære IP-ene i verden er det ingen overraskelse at Embracer Group har store planer for Ringenes Herre. Etter å ha kjøpt rettighetene til IP i fjor viser en fersk finansrapport at vi kan se frem til 5 nye titler basert på verkene til J.R.R. Tolkien i løpet av det neste året.

Innen april 2024 planlegger Embracer Group å ha 5 nye spill utgitt som det for tiden jobbes med i eksterne studioer. Foreløpig vet vi om to av disse spillene. Ett av dem er The Lord of the Rings: Gollum, et stealth/eventyrspill som har gått gjennom flere utsettelser, mens det andre er samarbeidsfokuserte The Lord of the Rings: Return to Moria for PC.

De tre andre titlene er ennå ikke annonsert, men det virker usannsynlig at de vil være store konsollutgivelser og er i stedet sannsynligvis mobilspill.

Er du spent på å se disse 5 nye spillene satt i The Lord of the Rings-universet?