Riot avslører League of Legends Championship of the Americas

Det har ikke vært noen hemmelighet at League of Legends Championship Series, den nordamerikanske konkurransesiden av LoL esports, har møtt sine utfordringer for sent. Denne sesongen så vi til og med bare åtte lag til stede, da to bestemte seg for å reise og Riot Games tilsynelatende ikke var i stand til å erstatte dem før sesongen begynte. Unødvendig å si, den hoppende skipseffekten som har skjedd, har fått Riot til å iverksette store tiltak, og dette har kulminert i et helt nytt system.

Det er kjent som League of Legends Championship of the Americas (LTA), og det er en fornyet innsats som nå vil omfatte Nord-Amerika, Latin-Amerika og Sør-Amerika som en samlet enhet. LTA vil ha to konferanser, LTA North og LTA South, med hver konferanse med åtte lag. Når det gjelder hvem de er, kan du se det nedenfor.

LTA Nord:



Cloud9



Team Liquid Honda



FlyQuest



Shopify Rebellion



Dignitas



100 Thieves



Lyon Gaming



Forkledd



LTA Sør:



Fluxo



Furia



Loud



Pain Gaming



Red Canids Kalunga



Vivo Keyd Stars



Levitan



Isurus



Med dette nye oppsettet kan vi også forvente et nytt format. Hver av konferansene vil konkurrere i tre unike delkonkurranser i løpet av året, med live-publikum til stede der det er mulig. Den første splitten vil bruke en Fearless Draft, med den andre tendensen mot en dobbel round-robin, best-of-one-oppsett, og den tredje bruker et aldri før sett Pick & Play system som vil se lagene velge sin neste motstander på ukentlig basis. Når det gjelder hvor turneringen skal avholdes, vil LTA North ha base i Los Angeles, mens LTA South vil ha Sao Paulo som hjemsted.

Som i de fremste turneringene, vil Americas Regional Championship se de beste lagene fra begge konferansene kjempe om Worlds plasser. De toppseedede lagene fra hver konferanse vil også direkte slå sine billetter til Worlds, og når det gjelder begivenhetene i mellom, blir vi fortalt at hver splitt vil ha en sluttspillturnering som vil rotere mellom konferanser, med Split 1s holdt i Brasil.

Når det gjelder når LTA starter, er 25. januar datoen å sirkle inn i kalenderen din.