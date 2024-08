Riot avslører stedene for 2025 Valorant Champions Tour internasjonale majors

HQ

Nå som sesongen 2024 Valorant Champions Tour er over, vender Riot Games allerede blikket og oppmerksomheten mot kalenderen for 2025. Selv om vi ennå ikke vet når sesongen starter og når de ulike turneringene vil finne sted, vet vi i det minste allerede hvor de tre store internasjonale turneringene skal spilles.

Riot har bekreftet at de to Masters -arrangementene vil bli avholdt i henholdsvis Bangkok, Thailand og Toronto, Canada, og at den fremste Valorant Champions -turneringen i stedet vil favorisere lysets by: Paris i Frankrike.

Asia, Nord-Amerika og Europa er alle representert, hvilket arrangement gleder du deg mest til?