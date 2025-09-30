Riot dreper allerede LTA til fordel for å starte LCS og CBLOL på nytt

HQ

Det er ingen hemmelighet at League of Legends fans i Nord- og Sør-Amerika ikke har vært store fans av League of Legends Championship of The Americas -formatet, og det er tydelig at Riot Games nå tar det til etterretning.

I et blogginnlegg avsløres det at League of Legends Championship Series (Nord-Amerika) og Campeonato Brasileiro de League of Legends (Sør-Amerika) kommer tilbake i 2026, og bringer tilbake et format som fansen satte mer pris på.

Når det gjelder hvorfor svingen tilbake til det tidligere formatet skjer, forklarer Riot:

"I 2025 introduserte vi League of the Americas (LTA) med mål om å øke konkurranseevnen i hele regionen, skape flere matchups med høy innsats og lete etter innovasjoner som ikke var mulig under den gamle strukturen. Dette var en del av en bredere revisjon av den globale forretningsmodellen til LoL Esports, inkludert lanseringen av Global Revenue Pool (GRP), designet for å gi økosystemet en sterkere vei til langsiktig bærekraft.

"LTA ga oss verdifull læring, men det ble også klart at fansen føler den dypeste stolthet og tilknytning til sine opprinnelige ligaer, og savnet det elementet i LTA. Regional stolthet og historie er kjernen i League of Legends esportsopplevelsen, og lokalsamfunnene våre fortalte oss konsekvent at de ønsket ligaene sine tilbake. Ikke bare LTA med de gamle merkene, men en ekte restaurering av ligaene."

Når det gjelder hva vi kan forvente å komme tilbake, på toppen av de to definerte regionale ligaene, vil det internasjonale arrangementet First Stand nå inkludere det beste LCS- og CBLOL-laget, mens Mid-Season Invitational vil inneholde de to beste LCS-roster og den beste CBLOL-troppen, mens Worlds vil inkludere tre LCS-lag og ett CBLOL-lag også.

Det Riot ønsker å se oppnådd i denne endringen er at de latinamerikanske lagene ikke blir ekskludert slik de pleide å være, noe som betyr at LYON -troppen nå vil konkurrere i LCS som en partnerliste, mens Leviatán vil dra til CBLOL som et partnerlag i den divisjonen.

Riot vil fortsette å dele detaljer om retur av LCS og CBLOL på et senere tidspunkt, alt foran 2026-sesongen som starter på nyåret.