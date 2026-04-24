Riot Games avslører informasjon om billettsalget til VCT EMEA Stage 2 Finals

Om noen måneder vil Valorant Champions Tour EMEA-divisjonen være vertskap for sitt første arrangement på veien. Det er EMEA Stage 2-finalene som får denne etterlengtede behandlingen, og det er planlagt i Barcelona, Spania, mellom 28. og 30. august, med action som finner sted på Olimpic Arena i Badalona.

Med de beste lagene fra hele regionen som skal delta og plasser på Valorant Champions Shanghai-arrangementet på linjen, har Riot Games nå delt den faste billettinformasjonen for turneringen.

Vi blir fortalt at forhåndssalg av billettene vil starte 7. mai, med generelt salg å følge 15. mai. Det vil også bli tilbudt reisepakker som tilbys for arrangementet, som pakker kampbilletter og overnatting, med disse som også er tilgjengelige 15. mai.

Når det gjelder prisene på de ulike billettene, blir de stadig dyrere etter hvert som arrangementet skrider frem, med billetter til 28. august som koster mellom 15-25 euro, 29. august mellom 25-35 euro og 30. august mellom 35-45 euro. Det finnes også helgebilletter som koster 85 euro.

Når det gjelder lagene som vil være til stede, vil vi ikke vite nøyaktig hvilke lag som dukker opp på arrangementet før på et senere tidspunkt, når gruppespillet i EMEA Stage 2 er ferdigspilt.