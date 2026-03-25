Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
League of Legends

Riot Games avslører kampene for LEC Spring Roadtrips

Den første vil skje i april og den andre i mai.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

I overskuelig fremtid vil League of Legends EMEA Championship gå på veien for å servere to Roadtrips som en del av vårsesongen. Den første vil skje i Frankrike, nærmere bestemt Les Arènes de Grand Paris Sud i Évry-Courcouronnes mellom 24. og 26. april, med dette vertskap av Karmine Corp. Den andre vil så skje fjorten dager senere i Spania, mellom 8. og 10. mai, og arrangeres av Movistar KOI på Madrid Arena i den spanske hovedstaden.

Med disse planene i tankene har Riot Games bekreftet de nøyaktige kampene for hver Roadtrip, som du kan se selv nedenfor i full detalj.

Fransk Roadtrip:

Fredag:


  • 16:45 - SHFT mot FNC

  • 18:30 - KC mot NAVI

Lørdager


  • 16:45 - NAVI mot FNC

  • 18:30 - KC mot SHFT

På søndag


  • 16:45 - SHFT mot NAVI

  • 18:30 - KC mot FNC

Spansk roadtrip:

Fredag:


  • 16:00 - KC mot G2

  • 19:00 - GX mot MKOI

Lørdager


  • 16:00 - G2 mot GX

  • 19:00 - MKOI mot KC

På søndag


  • 16:00 - KC mot GX

  • 19:00 - MKOI mot G2

Billetter til begge arrangementene er nå også tilgjengelige, og på samme måte er alle kampene ovenfor i CEST-tidssonen, noe som betyr at du kan slå av en time for å finne de nøyaktige BST-tidene.

