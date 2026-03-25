Riot Games avslører kampene for LEC Spring Roadtrips

I overskuelig fremtid vil League of Legends EMEA Championship gå på veien for å servere to Roadtrips som en del av vårsesongen. Den første vil skje i Frankrike, nærmere bestemt Les Arènes de Grand Paris Sud i Évry-Courcouronnes mellom 24. og 26. april, med dette vertskap av Karmine Corp. Den andre vil så skje fjorten dager senere i Spania, mellom 8. og 10. mai, og arrangeres av Movistar KOI på Madrid Arena i den spanske hovedstaden.

Med disse planene i tankene har Riot Games bekreftet de nøyaktige kampene for hver Roadtrip, som du kan se selv nedenfor i full detalj.

Fransk Roadtrip:

Fredag:



16:45 - SHFT mot FNC



18:30 - KC mot NAVI



Lørdager



16:45 - NAVI mot FNC



18:30 - KC mot SHFT



På søndag



16:45 - SHFT mot NAVI



18:30 - KC mot FNC



Spansk roadtrip:

Fredag:



16:00 - KC mot G2



19:00 - GX mot MKOI



Lørdager



16:00 - G2 mot GX



19:00 - MKOI mot KC



På søndag



16:00 - KC mot GX



19:00 - MKOI mot G2



Billetter til begge arrangementene er nå også tilgjengelige, og på samme måte er alle kampene ovenfor i CEST-tidssonen, noe som betyr at du kan slå av en time for å finne de nøyaktige BST-tidene.