Riot Games avslører lagene og tidsplanen for 2026 Valorant Champions Tour

Nå som sesongen 2025 Valorant Champions Tour er i bøkene og lavsesongen er i full gang, har Riot Games avslørt hele timeplanen og de bekreftede lagene for 2026-kampanjen.

Den første turneringen begynner 15. januar, og den første turneringen vil være Kickoff -arrangementet som går til 15. februar og vil deretter bli fulgt av Santiago Masters mellom 28. februar og 15. mars.

Etterpå kan vi forvente en retur til vanlig Stage -spill mellom 31. mars og 10. mai, alt før Stage 1 Playoffs som strekker seg fra 6. til 24. mai. Deretter kommer Masters London -turneringen fra 6. til 21. juni, alt før Stage 2 starter 30. juni og varer til 16. august, med Season Finals som skjer fra 5. august til 6. september.

Deretter kommer Champions Shanghai -turneringen, som går fra 24. september til 18. oktober, og deretter følger Game Changers Championship i oktober og november. Ettersom sesongen nettopp er avsluttet for damedivisjonen, har vi ingen ytterligere informasjon å gå på utover disse foreløpige datoene.

Det vi vet er de bekreftede lagene for herredivisjonen og de fire ligaene som dette spenner over. Du kan se alle disse nedenfor sammen med den fullstendige veikartgrafikken.