Riot Games avslører oppdatert EMEA Masters Summer-format

Riot Games gjør ganske mange endringer i formatet for EMEA Masters turneringen. EMEA Masters skjer to ganger i året og fungerer som en måte å samle de respektive European Regional Leagues, og i forkant av Summer Split, er det planlagt en rekke endringer.

Med Summer Split satt til å finne sted mellom 31. juli og 30. august, vil turneringen nå inneholde 60 konkurrerende lag totalt, med 32 lag som lander en plass i Last Chance Qualifier, og 28 som tjener direkte invitasjoner til Swiss Stage som vil følge den. Etter disse to etappene følger en 16-lags Playoffs bestående av lagene som overlevde de to tidligere etappene.

I henhold til Last Chance Qualifier vil dette finne sted mellom 31. juli og 2. august, og lagene vil bli delt tilfeldig inn i fire enkeltelimineringsgrupper der regional beskyttelse blir brukt for å redusere sammenstøt. Kampene i de to første rundene spilles best av tre, mens den tredje runden spilles best av fem.

Swiss Stage arrangeres fra 5.-13. august, og det spilles kun best av én kamp frem til kvalifiseringen/elimineringskampene, da det i stedet spilles best av tre.

Playoffs arrangeres 15.-22. august, og lagene blir seedet på grunnlag av prestasjoner og konkurrerer i best av fem enkeltkamper. EMEA Masters Summer Finals arrangeres 30. august.

Når det gjelder fordelingen av spilleplasser, vil akkrediterte ERL-er få seks plasser hver (tre til LCQ og tre til Swiss Stage), mens ikke-akkrediterte ERL-er i stedet vil få fire plasser hver, og fordelingen mellom LCQ ogSwiss Stage vil avhenge av ERL-enes resultater i EMEA Masters -arrangementer.