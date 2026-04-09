Riot Games avslører store planer om å fornye økosystemet til Valorant Champions Tour, med start i 2027

Riot Games har avslørt at Valorant Champions Tour vil se betydelig annerledes ut fra 2027. En enorm formatoverhaling er planlagt, som vil se toppdivisjonen esport bevege seg bort fra sitt nåværende format for i stedet å bruke en turneringsmodell der innsatsen er høyere enn noen gang før.

Riot forklarer at målet her vil være å tilby flere regionale turneringer som tar handlingen til flere steder rundt om i verden, samtidig som de forbedrer måtene et lag kan kvalifisere seg til Masters og Champions-nivå-arrangementer.

Det vil være åpne kvalifiseringsruter tilgjengelig for å sikre at et bredere utvalg av lag har en vei til globale arrangementer, og med denne større vekt på turneringer, lover Riot at over 6 millioner dollar per år i pengepremier vil være på spill, i tillegg til VCT-lag som drar nytte av finansiering fra sine respektive digitale varer.

I hovedsak blir ligaspill solnedgang til fordel for VCT Cups, som vil bestemme de beste lagene fra hver region, og som vil se disse troppene kvalifisere seg til Masters og Champions-arrangementer. Det vil være totalt over 20 turneringer som skjer i løpet av kalenderåret, med planer om å besøke mer enn 16 byer også.

Riot endrer også hvordan partnerskapssystemet fungerer, med lag som nå skal få en toårig partnerskapssyklus som ser dem dra nytte av partnerbetalinger, ytelsesbonuser, lagkapsler i spillet og direkte seeding.

Som Leo Faria, Riots globale sjef for Valorant esports forklarer, "VCT 2027 handler om å forestille seg hvordan lag konkurrerer og hvordan fans opplever Valorant esports. Ved å gå over til et turneringsdrevet system med åpen tilgang til våre største arrangementer, skaper vi et mer dynamisk økosystem med høy innsats der hver kamp betyr noe og alle lag har en sjanse på den globale scenen."