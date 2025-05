Riot Games bekrefter arenaene for Valorant Champions Paris

HQ

Riot Games Riot Games har jevnt og trutt utvidet og utvidet konkurransedyktig Valorant gjennom årene, til det punktet hvor det i dag er en av de største esports i verden. Naturligvis betyr dette at den mest prestisjefylte turneringen, Champions, har mye å tilby fans og spillere, inkludert en personlig og live prosedyre som går i nesten en måned.

I år drar Champions til Paris, Frankrike, for en megaturnering der de 16 beste lagene fra de fire regionale ligaene alle vil kollidere for en sjanse til å bli kalt verdensmester. Ettersom arrangementet vil løpe mellom 12. september og 5. oktober, har Riot nå kunngjort arenaer og datoer for hver del av dette store arrangementet.

Group og Bracket -scenene vil skje på Les Arenes de Grand Paris Sud - Evry - Courcouronnes, med Group -fasen som skjer mellom 12. og 22. september og Bracket -elementet mellom 25. og 29. september. Etter dette vil Finals Weekend flytte til Accor Arena for en runde med action som strekker seg fra 3. til 5. oktober.

Utover dette får vi vite når billettene til arrangementet vil bli lagt ut for salg, og det generelle salget åpner fra 10. juli.

Er du spent på Valorant Champions Paris?