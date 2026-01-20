Riot Games henter Movember som LEC og VCT EMEA-partner for mental helse

HQ

Ettersom 2026-kampanjene nettopp har startet eller snart begynner for Riot Games 'to fremste esportskretser i League of Legends og Valorant, har vi sett den enorme utgiveren gjøre alle slags avtaler og kunngjøringer om nye og tilbakevendende partnere.

Dette er tilfelle nok en gang i dag, ettersom det nettopp er bekreftet at både LEC og VCT EMEA vil bli støttet av Movember, som kommer på som den offisielle mentalhelsepartneren til begge toppnivå EMEA-divisjonene.

Avtalen innebærer at "rammeverk, støttesystemer og initiativer for psykisk helse og velvære" blir integrert i begge kretsene, og Movember tar dette et skritt videre ved også å tilby "verktøy og ressurser for å bedre håndtere konkurransepress, bygge sunnere vaner og bli oppmuntret til å diskutere psykisk helse åpent".

Partnerskapet vil innføre opplæring i mental helse for alle spillere, ansatte og trenere, det vil bli delt budskap i sendinger og på personlige arrangementer, og alt i et forsøk på å "gjøre spillmiljøet til et sunnere miljø for alle."

Det er ikke nevnt noe om verdien av avtalen, men vi vet at den strekker seg gjennom sesongene 2026 og 2027 for både LEC og VCT EMEA.