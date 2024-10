Riot Games kunngjør flere permitteringer som en del av en utvikling til League of Legends

HQ

Det har vært et tøft år for spilljobber, som året før, men det ser ut til at noen selskaper fremdeles ikke er helt klare til å legge øksen ned. Riot Games 'medstifter og produktsjef Marc Merrill delte nemlig en 'oppdatering' om fremtiden til League of Legends.

Denne oppdateringen var en tynt tilslørt kunngjøring om flere permitteringer. I innlegget skriver Merrill at Riot har "tatt den tøffe beslutningen om å eliminere noen roller. Dette handler ikke om å redusere antall ansatte for å spare penger - det handler om å sørge for at vi har den rette ekspertisen slik at League fortsetter å være flott i ytterligere 15 år og utover.

<social>https://x.com/MarcMerrill/article/1846243708100091985</social>

De som har blitt permittert, vil bli støttet med minst seks måneders lønn, årlig bonus, hjelp til jobbformidling, helsedekning og mer. Merrill forsikrer at League of Legends -teamet en dag vil bli enda større enn det er i dag, noe som høres ut som en fin drøm, men vi er ikke sikre på at det vil få de som har mistet jobben, til å føle seg særlig mye bedre.