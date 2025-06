Riot Games kunngjør offisiell Game Changers-divisjon kun for kvinner for League of Legends

HQ

I noen år har kvinner hatt et dedikert og inkluderende rom for å konkurrere i konkurransedyktig Valorant alt som en del av Game Changers divisjon av Valorant Champions Tour. Dette initiativet har vokst jevnt og trutt og blitt mer og mer populært, og det er derfor nesten overraskende at det har tatt Riot Games så lang tid å tilby et League of Legends alternativ.

Men nå er dette endelig på plass, ettersom League of Legends Game Changers (LGC) har blitt kunngjort, med planer om at det første trinnet skal være LGC Rising -turneringen i august, der de beste lagene konkurrerer på nettet og deretter personlig i en stor finale som vises live på Paris Games Week i oktober.

Riot LGC bemerker at selv om LGC vil være den fremste LoL-turneringen for kvinner, i det minste i EMEA-regionen, har den til hensikt å samarbeide med tredjepartsarrangementer og samfunnet for å "se det vokse organisk, og viktigst av alt, nyte reisen med dere alle."

I henhold til LGC Rising vil det være et kompakt arrangement på grunn av at det også er den første turneringen, og dette betyr at vi bare kan forvente at en håndfull lag blir valgt ut og invitert. Faktisk vil tre "spesielt de som er tilknyttet LEC-organisasjoner" bli invitert, tre til får plass avhengig av prestasjoner på Equal Esports Cup i Tyskland, og deretter vil de to andre troppene bli valgt ut i en åpen kvalifisering i august. De deltakende lagene blir deretter delt inn i to grupper der de to nederste lagene i hver gruppe blir slått ut i gruppespillet, mens de resterende seks lagene går videre til sluttspillet. Tidsplanen er som følger :



Åpen kvalifisering: August (dato avventes)



Gruppespill: 13.-14., 20.-21. og 27.-29. september



Sluttspill: 10.-12. oktober og 14.-15. oktober



Den store finalen 30. oktober, direkte på scenen under Paris Games Week



Når det gjelder hvem som kan konkurrere i LGC Rising, forklarer Riot at det er "åpent for alle personer som identifiserer seg som kvinner".