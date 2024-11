Riot Games legger ut tidsplanen for 2025 Valorant Champions Tour

HQ

Nå som vi nesten er i desember, har Riot Games endelig fått seg i form og lagt ut planene for 2025-sesongen av Valorant Champions Tour. Vi kjenner nå tidsplanen, de konkurrerende lagene, formatet til den første turneringen og mer.

For å starte med timeplanen, får vi vite at sesongen begynner i januar med Kickoff Event mellom 11. januar og 7. februar. Vi blir fortalt at dette arrangementet vil starte på forskjøvne datoer rundt om i verden (Kina 11. januar, EMEA 15. januar, Amerika 16. januar og Stillehavet 18. januar), og at de to beste lagene fra de fire regionale ligaene vil gå videre og delta på sesongens første Masters turnering.

Årets første Masters -turnering går av stabelen i Bangkok mellom 20. februar og 2. mars, og den etterfølges av sesongens første Stage, som går fra 22. mars til 25. april. Deretter følger Stage 1 Playoffs fra 3. til 13. mai, før sesongens andre og siste Masters -turnering går av stabelen i Toronto mellom 7. og 22. juni.

Stage 2 Deretter følger Playoffs fra 12. juli til 15. august, med fra 16. til 29. august. Deretter kommer årets største begivenhet, Champions, som starter 12. september og varer frem til 5. oktober. Sesongens siste arrangement blir Game Changers Championship en gang i november, selv om de nøyaktige datoene ennå ikke er fastsatt.

Når det gjelder de deltakende lagene i VCT-sesongen 2025, kan du se dem nedenfor.