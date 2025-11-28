Riot Games legger ut tidsplanen for 2026 League of Legends ERLs sesong

HQ

Når vi kommer stadig nærmere slutten av kalenderåret, Riot Games ønsker å få et hopp på 2026s saksgang ved å kunngjøre planene for 2026 EMEA Regional Leagues (ERLs).

Dette er ligaene som ligger under LEC, og i hele EMEA-regionen er det totalt 13 av disse, inkludert den britiske og nordiske baserte Northern LoL Championship og Spanish ERL (fullt navn vil bli delt på et senere tidspunkt). Selv om alle disse har sine egne bekreftede lag, opererer de alle med de samme tidsskjemaene og formatene, noe som betyr at vi kan rapportere om én og rapportere om dem alle.

Med dette som tilfelle, er tidsplanen for 2026 ERLs skissert som sådan :



ERL Winter Split - 7. januar - 8. mars



EMEA Masters Winter - 9. mars - 15. mars



ERL Spring Split - 23. mars - 7. juni



EMEA Masters Spring - 8. juni - 25. juni



ERL Summer Split - 26. juni - 17. september



EMEA Masters Summer - 21. september - 19. oktober



Når det gjelder alle 13 ERLs, er disse kjent som nedenfor :



Ligue Française de LoL



Prime League



LoL italiensk turnering



Arabian League



Hellenic Legends League



Hitpoint Masters



Northern LoL Championship



Rift Legends



Liga Portuguesa de LoL



Esports Balkan League



Legendenes vei



Turkish Championship League



Spain ERL



Du kan se plasseringen av alle ERL nedenfor.

Blant de andre endringene som er verdt å merke seg, er fjerningen av LTR-begrensningene som innebar at hvert team måtte ha minst to lokalt utdannede representanter, og denne endringen ble innført for å "tillate noen ERL-er å øke denne grensen for bedre å kunne dekke regionens spesifikke behov", og for å "gi TO-ene mulighet til å levere et best mulig produkt til sitt publikum".

Gleder du deg til ERL-ene kommer tilbake?