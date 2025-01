Riot Games legger ut vertsregionene for League of Legends største begivenheter i 2026 og 2027

HQ

Nå som vi er i 2025 og neste League of Legends sesong er i ferd med å starte, har Riot Games delt en haug med informasjon om den kommende sesongen og også hva vi kan forvente fra 2026 og 2027.

Ser vi først på 2025, er det nå bekreftet at First Stand Tournament vil dra til LoL Park i Seoul, Sør-Korea, for handling mellom 10. og 16. mars. Deretter følger den neste store internasjonale turneringen, Mid-Season Invitational, mellom 27. juni og 12. juli, med Vancouver i Canada som vertskap. Til slutt vender Worlds 2025 tilbake til Kina på slutten av sesongen, sannsynligvis i oktober og november, for en Play-Ins og Swiss Stage i Beijing, en kvartfinale og semifinale i Shanghai, og en stor finale i Chengdu.

I 2026-sesongen vil det bli arrangert First Stand Tournament i Brasil, MSI i Korea og Worlds i Nord-Amerika. Vi har ennå ikke lagt til noen faste land eller byer, slik tilfellet er for 2027, som vil ta First Stand til Sørøst-Asia, MSI til Europa og Worlds til Korea igjen.

Hvilke byer håper du Riot velger for de store internasjonale arrangementene i 2026 og 2027?