Riot Games markerer fem år med Valorant med feiringer i Storbritannia og Norden

Det er fem år siden Riot Games først lanserte Valorant, det taktiske skytespillet som skulle konkurrere med Counter-Strike. I løpet av årene som har gått siden den gang, har flere nye figurer, kart og moduser blitt lansert, spillet har kommet til konsoller, og e-sport-scenen har også blomstret opp til å bli en av de største i verden. Det er unødvendig å si at Valorant har vært en massiv hit, og i sommer ønsker det å markere sitt femårsjubileum.

Spillet kom først 2. juni 2020, og i år, mellom 7. og 18. juni (for det meste), vil Riot Games være vertskap for en rekke personlige aktiviteter og arrangementer over hele Storbritannia og Irland, og Norge, Finland og Sverige også.

I Storbritannia vil det bli seks arrangementer, og de valgte stedene er følgende :



London - Razer Store - 7. juni



Warwick - Warwick Esports Center - 7. juni



London - Platform Shoreditch og New Meta - 10. juni



London - GiantX - 11. juni



Manchester - Pixel Bar - 11. juni



Durham - Durham University - 13. juni (kun for studenter)



Når det gjelder Irland og Norden, er stedene og datoene følgende :



Stockholm, Sverige - Comic Con Stockholm - 31. mai - 1. juni



Cork, Irland - National Esports Centre - 13. juni



Oslo, Norge - Eldorado - 14. juni



Jyväskylä, Finland - Exen Esports - 18. juni



Når det gjelder hva fansen kan forvente av disse arrangementene, blir vi fortalt å se frem til møter, eksklusive swag, samfunnsstemninger og temaaktiviteter.

Utover dette, for de som ikke kan delta på samfunnsarrangementene, har Riot mye planlagt for selve spillet, inkludert den store Patch 11.00, som vil balansere evner, legge til det nyeste kartet til konkurransedyktig med et insentiv til å spille det, ytterligere takler dårlig spilleratferd og smurfing, og finjustere hvordan konkurransedyktige funksjoner også.

Litt senere kan vi forvente Unreal Engine 5 oppgradering, med dette satt til slutten av juli, deretter kommer repriser til spillet i september, og deretter kommer enda større endringer til den konkurransedyktige esportsiden av spillet i begynnelsen av 2027.