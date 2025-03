Riot Games og Red Bull forlenger LEC-partnerskapet med ytterligere to år

HQ

Riot Games har kunngjort at vi kan forvente å fortsette å se Red Bull merkevarebygging dukker opp rundt Summoner's Rift i League of Legends EMEA Championship kamper i overskuelig fremtid.

Paret har blitt enige om en partnerskapsforlengelse som vil gjelde for resten av 2025-sesongen og for 2026-sesongen også, noe som gjør at dette partnerskapet varer i minst åtte år, forutsatt at ingen ytterligere utvidelser blir kunngjort.

Dette innebærer også at Red Bull fortsatt vil bli ansett som LECs offisielle energidrikk, og Red Bull vil fortsette å fungere som programleder for Red Bull Baron Power Play også denne sesongen.

Når det gjelder når LEC kommer tilbake, kommer handlingen i gang igjen denne helgen når Spring Split starter 29. mars.