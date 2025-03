Riot Games øker visstnok premiepotten i Worlds 2025 massivt

HQ

Mens League of Legends har vært en av de største esports i verden i lang, lang tid, har den aldri hatt de største premiepotten. Faktisk har Riot Games vanligvis tilbudt mindre pengepremier, men dette ser ut til å endre seg denne sesongen.

Etter å ha fulgt opp First Stand, som satte 1 million dollar på linjen, vil neste turnering, Mid-Season Invitational, visstnok inneholde en pengepremie på 2 millioner dollar, alt før Worlds 2025 sveiver det opp til 5 millioner dollar med potensial for enda mer penger å være på linjen når du inkorporerer digitale merchandise-inntekter.

Denne informasjonen kommer fra den globale sjefen for League of Legends esports, Chris Greeley, som nylig var vert for et intervju med Daily Esports, hvor han utvidet med å si følgende (etter oversettelse) :

"Målet med LoL esports er ikke å bli en esports som genererer mye inntekter. Vi fokuserer på å bygge et bærekraftig økosystem. Vi kommuniserer kontinuerlig med profflag og søker selvbærende muligheter. Vi tenker på hvordan vi kan generere inntekter, for eksempel gjennom digitale penger.

"Vi hjelper også til med tredjepartskonkurranser, slik at ikke bare profflag, men også amatørlag kan bli selvbærende og generere inntekter. LoL-esport er ikke en sport der Riot Games tror det er den eneste som tjener penger. Jeg tror det bare kan fortsette hvis det støtter en struktur og et økosystem der alle kan generere inntekter og vokse sammen."

Tror du større premiepotter vil være gunstig for helsen til League of Legends esports?