Riot Games plasserer reklamer på slagmarkene i League of Legends

For noen år siden prøvde Capcom seg på et mildt sagt kontroversielt tiltak, hvor karakterene i Street Fighter V bar reklamer for Capcom Tour og andre virksomheter på klærne sine. Dog kom det så mye klager ut av dette at Capcom valgte å stoppe det. Nå ser det ut til at Riot Games vil prøve på noe liknende.

Som GamesIndustry skriver har Riot Games avslørt at de frempver, under visse esportrelaterte League of Legends-begivenheter, vil reklamere på selve slagmarken via visse store bannere, som vil være ganske synlige.

De starter med de kommende Summer Split-kampene denne måneden. Disse bannerne er dog ikke noe spillerne selv kan se, men kun de som ser på via for eksempel Twitch.

"Our aspiration is to create an environment that exudes the energy found in traditional sports, and we'll continue to work towards that goal. We see this as an important next step to help our leagues and teams reach their next stage of growth."

Blant annet MasterCard og Alienware skal reklamere under kampene, og du kan se et eksempel nedenfor.