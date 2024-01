Riot Games sier opp 11 % av sine ansatte

HQ

Det er aldri morsomt å skrive om dette, men det ser ut til at trenden med spillselskaper som sier opp ansatte bare fortsetter. Nå har Riot Games, utvikleren bak League of Legends og Valorant, uttalt at de kommer til å si opp rundt 11% av de ansatte.

"I dag deler jeg en avgjørelse vi håpet at vi aldri ville bli nødt til å ta i Riot. Vi endrer noen av satsningene vi har gjort, og endrer hvordan vi jobber på tvers av selskapet for å skape fokus og bevege oss mot en mer bærekraftig fremtid", innleder administrerende direktør Dylan Jadeja en uttalelse. "Denne beslutningen betyr at vi fjerner rundt 530 stillinger globalt, noe som utgjør rundt 11 % av arbeidsstyrken vår, med størst innvirkning på teamene utenfor kjernevirksomheten. Det betyr dessverre også at vi må ta farvel med mange dyktige kolleger og venner i alle deler av Riot."

Jadeja forklarer videre at Riot siden 2019 har gjort en rekke "store satsinger", inkludert å hente inn mange mennesker og prøve mange forskjellige ting. Ikke alle disse satsningene lønner seg, og kostnadene er i ferd med å bli uholdbart høye. Dette er en historie vi har hørt før, fra ulike selskaper gjennom hele fjoråret.

Riot har vært ærlige i måten de har informert de ansatte som har fått sparken på, og det er iverksatt tiltak for å sikre at det ikke blir et så skadelig kutt, men det vil likevel være et hardt slag for dem som mister jobben. Spillbransjen fortsetter å oppleve tusenvis av oppsigelser, så vi håper at det snart ser lysere ut.