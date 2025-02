Riot Games sikrer Sony Inzone som hovedpartner for Valorant Champions Tour EMEA

HQ

Riot Games Riot Games har funnet en hovedsponsor og partner for Valorant Champions Tours EMEA-divisjon. Europa-, Midtøsten- og Afrika-avdelingen av konkurransen vil snart bli styrket av støtten fra Sonys Inzone-spillmerke, ettersom det har blitt utnevnt til Main Partner og Official Gaming Display av ligaen.

Avtalen anses som en flerårig avtale som innebærer at Inzone og VCT skal jobbe sammen i minst to hele sesonger. Dette er faktisk en utvidelse av det tidligere partnerskapet som så Inzone ansett som Official Headset Partner av VCT EMEA og også en titulær partner for to av de største lagene i den globale VCT, de som er Fnatic og Zeta Division.

Denne avtalen innebærer at Inzone vil utstyre treningsrom, treningsområder og co-streaming-rom på VCT EMEA-arrangementer med de nyeste skjermene, samtidig som fansen får muligheten til å teste produktene på arrangementer der det er mulig.

Dette partnerskapet skal vare frem til slutten av 2026-sesongen, og vi kan forvente å se det i bruk først på Riot Games Arena i Berlin.