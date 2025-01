Riot Games skal være vertskap for 3 EMEA Masters-arrangementer i år

HQ

Mens vi har en veldig god ide om hvordan sesongplanen for 2025 ser ut for den fremste LEC, når det gjelder den andre divisjonen av EMEA League of Legends -konkurransen, lærer vi først nå mer om noen av de mest spennende begivenhetene.

Riot Games har bekreftet at sesongen 2025 vil inneholde 3 EMEA Masters turneringer som hver er i tråd med en av de respektive bredere Winter, Spring og Summer sesongene. Arrangementene vil skaleres opp etter hvert som året skrider frem, med Winter EMEA Masters med 16 lag, Spring EMEA Masters med 32 lag og den siste Summer EMEA Masters med 44 lag.

Ser vi på Winter -arrangementene, vil Winter Split først og fremst begynne med et gruppespill og deretter lede til et sluttspill, der hver European Regional League (ERL) vil se etter hvilke lag som blir invitert til EMEA Masters. For Winter EMEA Masters, blir vi fortalt at toppseedningen fra hver ERL vil bli invitert, og det samme vil den andre seedningen fra de tre mest konkurransedyktige ERL-ene.

Spring Split vil være lik, bortsett fra at det vil være flere lag som konkurrerer og flere tilgjengelige sluttspillplasser. Spring EMEA Masters vil invitere opptil tre lag for de seks sterkeste ERL-ene basert på tidligere historiske prestasjoner, mens de svakere ERL-ene får to invitasjoner.

Til slutt vil Summer Split begynne med en Last Chance Qualifier, som deretter fører til en Swiss Stage foran en Playoffs. Med 44 Summer EMEA Masters -arrangementer som tilbys, blir vi fortalt at de fleste ERL-er vil få tre invitasjoner, men de beste ERL-ene vil også få en fjerde invitasjon.

Til sammenligning er det 13 ERL-er i drift i år, inkludert Storbritannias og Nordens Northern League of Legends Championship, Spanias Superliga, Frankrikes La Ligue Française, Tysklands, Østerrikes og Sveits' Prime League, med flere.

